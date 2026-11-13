Carlos Villarreal inicia recarpeteo de calle Altamirano en Monclova

Con una inversión superior a los 2.1 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha los trabajos de recarpeteo de la calle Altamirano, en la Zona Centro, obra que abarcará aproximadamente 440 metros lineales y tendrá un periodo estimado de ejecución de dos meses.

La obra de recarpeteo en la calle Altamirano abarcará 440 metros lineales y se estima que dure dos meses.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, informó que los trabajos comprenderán el tramo ubicado entre las calles Jesús Silva y General Bravo, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, que se fortalece con recursos del Gobierno del Estado.

Explicó que actualmente se trabaja en la sustitución de la infraestructura de drenaje, en el tramo de Altamirano, entre Jesús Silva y Matamoros. Sin embargo, para continuar hacia la calle Bravo es necesario resolver interferencias con instalaciones de Telmex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que se trabaja en la infraestructura de drenaje.

Detalló que ambas empresas se encuentran realizando las adecuaciones en sus líneas para permitir la continuación de los trabajos de drenaje. Una vez concluida esta etapa, se procederá con el recarpeteo de la vialidad.

El proceso contempla el retiro del asfalto deteriorado mediante fresado, barrido y limpieza de la superficie, para posteriormente aplicar el material de impregnación y colocar la nueva carpeta asfáltica. Valenciana señaló que el plazo estimado para concluir la obra es de dos meses, sujeto a que las condiciones climatológicas permitan avanzar conforme al calendario previsto.

El recarpeteo es parte del programa En Equipo Le Entramos, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez.

La intervención forma parte del programa de obras sociales En Equipo Le Entramos, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante el cual se canalizan recursos estatales para fortalecer la infraestructura urbana de Monclova.