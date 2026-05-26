José Xavier Urquizo Guerrero asegura que el caso de Loami Martínez Rostro sigue en proceso

SABINAS, COAH.- El abogado José Xavier Urquizo Guerrero, asesor jurídico de Loami Martínez Rostro, informó que el caso relacionado con presuntos hechos en los que estarían implicados oficiales de seguridad pública continúa en proceso legal y actualmente se encuentra en la etapa de integración de la querella formal que será presentada ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

A través de un posicionamiento público, el litigante aclaró que la pausa temporal en las publicaciones y declaraciones de su representada en redes sociales no significa que el caso haya sido abandonado o detenido, sino que forma parte de una estrategia jurídica enfocada en respetar el debido proceso y fortalecer la carpeta legal.

"El proceso sigue firme y no daremos un solo paso atrás", expresó el abogado, al señalar que en este momento se encuentran recabando de manera minuciosa los datos de prueba necesarios para sustentar la acusación en contra de los elementos de seguridad pública señalados en el caso.

Urquizo Guerrero explicó que el objetivo inmediato de la defensa es llevar la acusación ante un Juez de Control y alcanzar la audiencia inicial correspondiente, en la que buscarán obtener el auto de vinculación a proceso contra los presuntos responsables.

Finalmente, el asesor jurídico subrayó que la justicia debe consolidarse en los tribunales y no en redes sociales, por lo que insistió en que las acciones legales continuarán conforme a los tiempos y procedimientos establecidos por la ley.