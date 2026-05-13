CBTIS 20: Eduardo Robles Mesta anuncia examen en línea para aspirantes

SABINAS, COAH.- El director del CBTIS 20, Eduardo Robles Mesta, informó que la evaluación para aspirantes de nuevo ingreso 2026 se realizará en modalidad completamente en línea, sustituyendo la aplicación presencial que originalmente se tenía contemplada. La evaluación está programada para el próximo sábado 16 de mayo a las 10:00 horas a través del portal oficial del plantel.

El directivo detalló que los aspirantes deberán ingresar al sitio oficial del plantel para presentar el examen, cuya duración aproximada será de 210 minutos. Señaló que es indispensable contar con un servicio de internet estable con velocidad mínima de 5 megas, además de utilizar preferentemente una computadora, aunque también será posible realizar el examen desde celular o tableta electrónica.

Robles Mesta explicó que los estudiantes deberán tener habilitado el uso de cookies en el navegador donde realizarán la evaluación, además de contar a la mano con su número de ficha y la CURP completa. Asimismo, recomendó configurar correctamente los dispositivos electrónicos conforme al horario del centro del país para evitar contratiempos durante el acceso al sistema.

El director del plantel indicó que, en caso de presentarse algún problema técnico el día de la evaluación, los aspirantes podrán comunicarse vía llamada telefónica o WhatsApp a los números 878 148 9829, 878 159 8107 y 861 619 6305, donde personal del plantel brindará apoyo y orientación para resolver cualquier incidencia relacionada con la plataforma.

Finalmente, Eduardo Robles Mesta señaló que aquellos estudiantes que no cuenten con un dispositivo electrónico para realizar la evaluación deberán acudir previamente al Departamento de Servicios Escolares del plantel, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Añadió que los resultados del proceso de evaluación serán publicados el viernes 22 de mayo en el portal oficial del CBTIS 20.