Claudia Minor capacita a supervisores electorales en Sabinas

SABINAS, COAH.- Claudia Elena Minor Castañeda, encargada de la vocalía de organización electoral de la junta distrital 03 del INE con cabecera en Monclova, informó sobre la realización de un taller de capacitación para supervisores y capacitadores electorales en Sabinas.

Explicó que la actividad se llevó a cabo de cara a la jornada electoral del 7 de junio, en la que se elegirían diputados locales en el estado de Coahuila. Minor Castañeda detalló que el taller abordó la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, proceso programado para iniciar el 1 de junio.

Indicó que también se revisó el procedimiento para la entrega de los paquetes al comité una vez concluida la jornada electoral. Subrayó que se trataba de un proceso fundamental para garantizar la exactitud de los conteos y el desarrollo de los comicios.

La funcionaria señaló que participaron 35 personas del comité distrital 03, con sede en Sabinas, distribuidas en 5 supervisores y 30 capacitadores electorales. Precisó que este equipo atendía los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas y sería el encargado de apoyar a los funcionarios de casilla durante la jornada.

Invitó a los ciudadanos que recibieron su nombramiento a cumplir con su función el día de la elección. Respecto al distrito, aclaró que el comité 03 integraba los municipios de Hidalgo, Guerrero, Villa Unión, Allende, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso, Juárez y Escobedo.

Mencionó que la capacitación se realizaba por municipio, correspondiendo en esa ocasión a Sabinas. Añadió que se contaría con una casilla especial en el Club de Leones para atender a ciudadanos en tránsito el día de la votación.

Finalmente, Claudia Elena Minor Castañeda convocó a la ciudadanía de Sabinas a acudir a las casillas de su sección el 7 de junio. Reiteró la importancia de la participación tanto de los funcionarios de casilla como de los votantes para el desarrollo de la elección de diputados locales.