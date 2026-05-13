Mónica N estabilizada tras emergencia en clínica 24 de Nueva Rosita

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó sobre el caso de una joven de 20 años identificada como Mónica N, quien fue atendida de urgencia en la clínica 24 del IMSS de Nueva Rosita, tras un reporte recibido el día anterior. Señaló que la intervención oportuna del personal médico evitó que la situación escalara, después de que la joven consumiera una indeterminada cantidad de medicamento controlado, por lo que el hecho quedó únicamente en tentativa y la paciente se encontraba estable y en recuperación.

Garduño Guzmán explicó que la atención se activó de inmediato a través del 911 y de los canales de comunicación formales e informales, incluidos grupos de WhatsApp. Destacó que la respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno, nosocomios, Protección Civil y otras dependencias permitió una reacción rápida.

El delegado aclaró que el caso derivaba de una situación de carácter personal y no estaba relacionado con consumo de estupefacientes. Precisó que fue el personal de la clínica 24 del IMSS quien brindó la atención inicial y logró estabilizar a la joven. Afirmó que el protocolo de atención se aplicó conforme a lo establecido para este tipo de emergencias.

En ese contexto, anunció que el próximo 18 de este mes se celebraría en Múzquiz una junta de atención al tema de la salud mental. Indicó que la reunión era convocada por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de prevenir incidentes similares mediante acciones coordinadas.

Finalmente, Diego Garduño Guzmán reiteró que la problemática requería un abordaje integral entre instituciones y sociedad. Señaló que la junta buscaría generar acuerdos y estrategias que permitieran fortalecer la prevención y la atención oportuna en la región carbonífera.