José Pichardo capacita a bibliotecarios en Sabinas sobre emergencias

SABINAS, COAH.- El comandante del Cuerpo de Bomberos, José Pichardo González, confirmó la realización de pláticas de capacitación dirigidas a bibliotecarios del municipio. Indicó que las sesiones abordaron temas de primeros auxilios, contra incendios, búsqueda y rescate, con el objetivo de dotar al personal de herramientas para actuar ante emergencias en espacios públicos.

Pichardo González señaló que la actividad resultó positiva debido a la participación activa de los asistentes, quienes plantearon diversas preguntas durante la charla. Manifestó que el intercambio fue beneficioso tanto para los bibliotecarios como para el cuerpo de bomberos, al fortalecer el conocimiento sobre protocolos de respuesta en situaciones críticas.

El comandante explicó que los talleres eran necesarios porque las bibliotecas recibían a niños y jóvenes que acudían a cursos, pláticas y consultas escolares. Subrayó que el personal debía saber cómo actuar ante incidentes como atragantamientos, torceduras de pie o brazo, y otras emergencias que pudieran presentarse durante la atención al público.

1 / 1 Personal de bibliotecas recibe capacitación de primeros auxilios y contra incendios. ❮❯

Detalló que la exposición estuvo a cargo de sus compañeros José Muñoz y Jaciel Salas, quienes desarrollaron los temas de contra incendio y primeros auxilios. Añadió que el resto del equipo brindó apoyo con ejemplos prácticos para reforzar el aprendizaje. Indicó que esta no era la primera vez que se impartían pláticas de este tipo, pues también se habían llevado a instituciones educativas y negocios.

Pichardo González recordó que estas capacitaciones formaban parte del protocolo de Protección Civil, que incluía rutas de evacuación y acciones ante emergencias. Enfatizó la importancia de mantener la calma y seguir indicaciones básicas como no correr, no gritar y no empujar durante un incidente.

Finalmente, anunció que se programaría una nueva sesión práctica con uso de extintores para complementar lo visto en la capacitación teórica. Concluyó que el objetivo era que el personal de las bibliotecas estuviera preparado para responder de manera inmediata y segura ante cualquier situación de riesgo.