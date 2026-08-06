AZ Industries incrementa exportaciones a Estados Unidos

A pesar de la incertidumbre generada por la política arancelaria entre México y Estados Unidos, AZ Industries incrementó entre 200 y 300 por ciento sus exportaciones hacia el mercado estadounidense durante el último año, impulsada por la expansión del sector de generación de energía.

La directora general de la empresa, Noemí García Villarreal, mencionó que, aunque los aranceles afectaron una parte de sus operaciones comerciales, la demanda proveniente de Estados Unidos permite mantener una tendencia de crecimiento. "La política arancelaria sí nos ha afectado con algunos clientes de algunos mercados en los que estamos continuamente trabajando, no del todo, aun así, el boom que tiene Estados Unidos con el sector de la energía nos ha favorecido".

Informó que aun con los aranceles, AZ Industries ha crecido entre un 200 y un 300 por ciento con referencia al 2025, enfocados en proyectos de generación de energía en Estados Unidos, principalmente stacks, ductos, sistemas de reducción de ruido y equipos utilizados en plantas de generación y centros de datos.

Indicó que la empresa también participa en proyectos relacionados con el tratamiento de agua, fabricación de componentes para maquinaria para la rehabilitación de carreteras y, en menor medida, la industria automotriz; sin embargo, el mercado energético representa actualmente su principal fuente de negocio. Sobre los proyectos para la explotación de gas, consideró que podrían representar nuevas oportunidades para la compañía.

Con base en el comportamiento de sus clientes actuales y en los contratos consolidados, la directora estimó que la empresa cuenta con una carga de trabajo que garantiza operaciones sólidas durante los próximos cuatro o cinco años. Asimismo, señaló que una definición favorable del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fortalecería las perspectivas de crecimiento del sector. "El T-MEC es muy importante para una empresa como la de nuestro giro, un ajuste en el tratado nos favorecería enormemente, esperamos que se pueda negociar bien", indicó.