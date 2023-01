Azota cáncer a Don Reginaldo

MONCLOVA., COAH.-La enfermedad y la falta de recursos económicos no ha permitido que el señor Reginaldo Reyes Zúñiga se pueda recuperar de un tipo de cáncer denominado Carcinoma Epidermotoideo que tiene en la parte baja de la mejilla, para el cual le han dado más de seis quimioterapias y radiaciones, sin embargo no cuenta con dinero para adquirir medicamentos y alimentos que le permitan recibir con bien el tratamiento.

La señora Rosa Linda Cázares Guía es la vecina de Don Reginaldo y comentó que es ella quien ha buscado durante más de un año y medio los medicamentos y atención que él adulto mayor requiere y que en ocasiones no pueden conseguir por el alto costo que representan.

La vecina mencionó que el señor tiene semanas en la ciudad de Monterrey Nuevo León en el hospital universitario a donde lo lleva el hijo de su actual esposa, sin embargo, tuvo que entregarle las escrituras de su humilde vivienda para que las empeñara y de esa forma pagar los 60 mil pesos que cuesta recibir la atención para su enfermedad.

1 / 3 Su vecina lo apoya desde hace año y medio que comenzó con la enfermedad sin embargo no cuenta con recursos económicos para solventar los gastos por sí sola 2 / 3 Los medicamentos que requiere don Reginaldo pueden entregarlos a la calle de la Cruz 98 de la colonia la Sierrita 3 / 3 ❮❯

Cazares Guía explicó que durante el año y medio que el señor Reginaldo lleva enfermo, ella ha buscado la forma de apoyarlo con los medicamentos y atención medica que necesita, pero son muy costosas las pastillas que le recetan, por lo que están solicitando el apoyo de la comunidad en general.

"Don Reginaldo no tiene recursos, solo cuenta con el dinero que le depositan por medio de la pensión del bienestar el cual es insuficiente toda vez que las pastillas cuestan más de mil pesos y las utiliza todos los días ya que las tiene que tomar junto con la quimioterapia para recuperar su salud".

Mencionó que es lamentable la situación en la que vive don Reginaldo y su esposa, pues si bien solo llegan al hogar que les pertenecía dos veces por semana, están preocupados pues ya no tienen las escrituras y posiblemente pierdan su vivienda.

Es importante señalar que el paciente requiere los medicamentos prednisona de 50mg y Dosartron de 8 miligramos, los cuales están indicados dentro del tratamiento para el cáncer.

"Le pido a la gente que se ponga la mano en el corazón y nos apoyen, yo sinceramente no puedo sola pues todos los días me llaman para que tenga listas las pastillas de mi vecino y en ocasiones no se pueden conseguir de forma gratuita, mi familia me apoya mucho y algunas organizaciones, pero se requiere también comida y recursos para pagar lo que les piden en el hospital, pues ellos no tienen dinero y aunque le ponen ganas a la recuperación sin el apoyo sería imposible".