Protección Civil Monclova realiza censo para familias vulnerables

Al menos 150 familias en Monclova pasarán este invierno en condiciones de alta vulnerabilidad, viviendo en viviendas improvisadas con hule, cartón, lámina y madera, informó la Dirección de Protección Civil, luego de iniciar un censo para identificar y atender a quienes presentan mayor riesgo ante las bajas temperaturas.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil Monclova, señaló que el levantamiento de información continúa: "El censo lo estamos armando todavía y mira, va de todo; hay gente que vive en casas que son techos de cartón, de lámina y madera, y que ocupan hule y cobertores", explicó.

Hasta el momento, se han recorrido siete colonias, donde las familias han manifestado directamente cuáles son sus necesidades más urgentes. "El censo se trata de que ellos nos mencionen qué es lo que necesitan; a la fecha llevamos ahí siete colonias", detalló Alvarado.

Además de estas viviendas precarias, la dependencia también ha reforzado la atención a personas en situación de calle. Sin embargo, Alvarado reconoció que convencerlos para trasladarse a un refugio temporal es una tarea complicada. "Lo hemos dicho, por lo regular no quieren refugiarse en un albergue, porque ahí donde están los vecinos les dan comida o consiguen más fácil dinero o comida, y no se quieren mover de sus puntos. Es muy difícil que se quieran albergar en Protección Civil", explicó.

Ante esta resistencia, el personal opta por llevar apoyo directamente hasta los lugares donde se encuentran. "Lo que hacemos es visitarlos; si no se quieren albergar, nosotros les proporcionamos cobertores, cobijas y, dependiendo de dónde están, si se puede acondicionar con hule y cartón, les acondicionamos el área", añadió.

Protección Civil continuará el censo y las visitas durante las próximas semanas para identificar más casos y evitar que las bajas temperaturas pongan en riesgo la vida de las familias y personas en situación de calle.