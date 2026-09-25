La OCV de Sabinas se renueva: Ruiz Izaguirre destaca su remodelación y próximos eventos

SABINAS, COAH.- La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la Región Carbonífera estrenó la remodelación de sus oficinas en Sabinas, que ahora cuentan con sala de juntas, sala de conferencias y sala de prensa para recibir visitantes y organizar eventos.

El titular del organismo, licenciado Ruiz Izaguirre, destacó que las instalaciones fueron rehabilitadas al 100 por ciento y agradeció el apoyo del gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y de la Secretaría de Turismo de Coahuila, que encabeza la licenciada Cristina Amezcua González, para concretar la obra.

En materia de eventos, informó que la OCV promueve entre ocho y nueve eventos grandes al año, además de apoyar desde el más chico hasta el más grande, como el Festival de la Carne Asada, y anunció como próximo proyecto El Carbonazo, programado para finales de octubre, los días 29 y 30, con temática de Halloween y sorpresas.

Sobre las Fiestas Grandes de Sabinas, detalló que la derrama en hotelería fue de alrededor de 12 millones de pesos, mientras que la derrama total ascendió a 37 millones de pesos.

Precisó que la OCV mantiene una política de apertura con los organizadores, al reconocer que muchos ponen recursos de su propia bolsa, por lo que se busca apoyarlos en todos los niveles para fortalecer la actividad turística.

Finalmente, estimó que la Región Carbonífera genera una derrama económica anual por turismo de aproximadamente 60 millones de pesos, cifra que varía año con año pero que representa un repunte importante para la economía regional.