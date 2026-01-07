Marco Ramón García alerta sobre caída en ventas de combustible en la región Centro

Empresarios gasolineros de la región Centro atraviesan un escenario complicado debido a la disminución en la movilidad y la falta de derrama económica, lo que provocó una baja significativa en la venta de combustible y pone en riesgo la estabilidad de los negocios del sector.

Marco Ramón García, empresario gasolinero, informó que durante el cierre del 2025 no se registró el repunte esperado en las ventas, a pesar de ser un periodo en que tradicionalmente se registra un mayor flujo vehicular. "Esperábamos que diciembre estuviera mejor y se nos incrementaran las ventas, pero no fue así, estuvo muy tranquilo y no tuvimos el repunto que esperábamos".

Mencionó que en términos generales el 2025 fue un año complicado, por lo que confían en que en este 2026 exista una recuperación económica en la región. La caída en las ventas fue atribuida al impacto económico que dejó la paralización de Altos Hornos de México, empresa que anteriormente generaba una derrama superior a los 2 mil millones de pesos anuales en la región.

"Esa derrama ya no existe y las consecuencias se siguen sintiendo, existe una recuperación, pero va muy lenta y necesitamos que lleguen más empresas que generen empleo y recursos para reactivar la economía". Indicó que, en comparación con el cierre de 2024, las ventas de combustible cayeron un 40 % al cierre del año, lo que representa un fuerte golpe para el sector, especialmente ante el incremento salarial aplicado al inicio del 2026.

A pesar del difícil panorama, García aseguró que los empresarios han evitado la reducción de personal y mantienen la plantilla laboral completa, aunque desconocen cuánto tiempo podrán sostener esta situación. En cuanto al precio de los combustibles, explicó que hasta el momento no se han registrado incrementos, pese al ajuste en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ya que estos no se han reflejado en las facturas de los proveedores.

"No hemos subido los precios y esperamos que así continúe, incluso pedimos que haya una disminución para no agravar la situación económica de la región". Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para acelerar la llegada de inversiones y que se apliquen incentivos que permitan una reactivación económica más sólida en la región Centro.