Eleuterio López informa sobre bajas en Seguridad Pública por actos indebidos

Entre tres y cinco elementos de Seguridad Pública podrían ser dados de baja luego de haber sido turnados hace aproximadamente un mes a la Comisión de Honor y Justicia, tras incurrir en actos indebidos durante el desempeño de sus funciones.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que en estos casos la corporación mantiene una postura firme, privilegiando el interés ciudadano y la disciplina interna. "Nosotros somos mano dura porque nos ponemos en el papel del ciudadano. Queremos tener la mejor corporación y no podemos ser tolerantes ante conductas no apropiadas", señaló.

Explicó que las faltas cometidas por los elementos son diversas, desde ausencias injustificadas hasta situaciones más graves, las cuales son analizadas dentro del proceso correspondiente, garantizando el derecho de los implicados a ser escuchados.

El funcionario detalló que la mayoría de los elementos involucrados no son de nuevo ingreso, sino que cuentan con tiempo dentro de la corporación, lo que refuerza la necesidad de mantener estándares estrictos de conducta.

Asimismo, indicó que las denuncias que derivaron en estos procedimientos se presentaron en un lapso de entre tres semanas y un mes, incluyendo casos detectados de manera oficiosa por la propia autoridad.

López subrayó que la instrucción tanto del alcalde como del gobernador es fortalecer la seguridad desde el interior de la corporación, priorizando la disciplina y la confianza ciudadana. "Para poder tener fortalecido el tema de seguridad debemos empezar por el tema interno", afirmó.

Finalmente, destacó que existe disponibilidad de personas interesadas en integrarse a la corporación, lo que permite tomar decisiones firmes sin afectar la operatividad, con el objetivo de contar únicamente con los mejores elementos al servicio de la ciudadanía.