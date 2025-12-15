Abraham Segundo González reporta ausentismo escolar por frío en la Región Centro

Las bajas temperaturas registradas en los últimos días han provocado una disminución en la asistencia de alumnos en diversos planteles educativos de la Región Centro, principalmente en el turno matutino, informó el director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González.

El funcionario explicó que este fenómeno suele presentarse al cierre del ciclo escolar, cuando gran parte del alumnado ya fue evaluado y las actividades académicas disminuyen por la realización de convivios y eventos decembrinos.

Indicó que, ante síntomas de gripe o malestar general, muchos padres de familia optan por resguardar a sus hijos en casa para evitar complicaciones de salud, lo que impacta directamente en la asistencia diaria.

De acuerdo con datos preliminares de la dependencia, el ausentismo ha oscilado entre un 30 y un 40 por ciento, siendo más notorio en niveles como preescolar y primaria.

Abraham Segundo González añadió que, paralelamente, el personal educativo se encuentra en el proceso de resguardo y concentración de materiales y mobiliario escolar, como parte del cierre administrativo previo al periodo vacacional.

El receso de fin de año dará inicio oficialmente esta semana. Las clases se retomarán el 12 de enero de 2026, mientras que los docentes se reincorporarán días antes para participar en sesiones de capacitación y planeación académica.

Finalmente, el director señaló que este periodo también permite al personal educativo convivir con sus familias y prepararse para arrancar con energía el próximo ciclo escolar.