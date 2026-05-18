Riña en el Palenque San Lázaro de Frontera deja un lesionado

La balacera registrada durante la madrugada del domingo en el ejido Pozuelos, en Frontera, ocurrió dentro de un palenque clandestino identificado como "Palenque San Lázaro", que presuntamente opera desde el pasado 02 de mayo, a pesar de la prohibición de peleas de gallos en Coahuila.

Aunque inicialmente se informó que los hechos ocurrieron dentro de una fiesta privada, se dio a conocer que se trataba de un evento realizado de manera ilegal y a plena vista de las autoridades.

De acuerdo con versiones que trascendieron después de los hechos, la operación de este establecimiento está vinculada al comandante regional de la Policía del Estado, Juan José Ramos; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido declaraciones sobre este hecho.

La riña comenzó entre varios hombres y escaló hasta las agresiones físicas y detonaciones de arma de fuego, dejando al menos un lesionado, quien fue trasladado a un hospital para su atención y se mantiene en estado delicado.

Tras el ataque, corporaciones policiacas arribaron al sitio e implementaron un operativo en el que se aseguraron a los participantes, con la consignación de tres personas a la Fiscalía General del Estado.

El denominado "Palenque San Lázaro" presuntamente inició sus operaciones a inicio de mayo en el ejido Pozuelos, a pesar de las restricciones que existen a nivel estatal de los espectáculos relacionados con apuestas y peleas de animales, e incluso trascendió que no es el primer incidente que se presenta.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Coahuila no había emitido información oficial sobre los hechos, las detenciones realizadas ni sobre las acusaciones relacionadas con la operación del palenque clandestino.