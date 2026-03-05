Partidos políticos en Coahuila: promoción, quejas y fiscalización

SALTILLO, COAH.- El Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, Miguel Castillo Morales, señaló que actualmente diversos partidos políticos realizan actividades de promoción y afiliación, sin que hasta el momento se trate de campañas electorales formales, ya que todavía no se cuenta con candidatos registrados.

En relación con la presencia de espectaculares de Morena en la ciudad, se explicó que no es el único partido político que ha desplegado este tipo de publicidad, pues también otros partidos han comenzado a difundir mensajes sobre sus posturas y planteamientos políticos.

Sin embargo, Castillo Morales aclaró que estas acciones no pueden incluir llamados al voto ni referencias directas a candidaturas, debido a que el proceso electoral aún no se encuentra en etapa de campañas.

Ante las inconformidades que han surgido entre partidos políticos, confirmó que ya existen quejas presentadas ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), organismo responsable de analizar y determinar si este tipo de promoción constituye o no una infracción a la normativa electoral vigente.

Quejas ante el IEC

Al tratarse de una elección local, corresponde al IEC resolver los conflictos, denuncias o inconformidades que un partido pueda presentar en contra de otro por presuntas irregularidades.

Por otra parte, en materia de fiscalización de recursos, se precisó que esta es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual supervisa tanto el gasto ordinario de los partidos como los recursos utilizados durante las etapas del proceso electoral.

De igual manera, añadió que el Consejo General del INE sostendrá una sesión para revisar y, en su caso, aprobar los dictámenes relacionados con la fiscalización del gasto ordinario de los partidos políticos.

Supervisión de precampañas

Asimismo, destacó que algunas fuerzas políticas ya han iniciado procesos internos de precampaña para definir a sus candidatos, actividades que también están sujetas a supervisión financiera. Para ello, los partidos deben reportar todos los gastos y actos realizados a la unidad especializada del instituto.

Durante estas etapas, personal del organismo electoral puede acudir a eventos como reuniones, mítines o actividades partidistas con el objetivo de verificar los recursos que se utilizan y asegurar que no se rebasen los topes de gastos establecidos para precampañas y campañas.

En cuanto a la propaganda en radio y televisión, se explicó que su regulación funciona mediante los llamados "tiempos del Estado", espacios que se asignan a partidos y autoridades electorales. El INE se encarga de distribuir las pautas a concesionarios y posteriormente verificar que los mensajes se transmitan conforme a lo establecido.

Finalmente, aclaró que los spots difundidos en medios electrónicos se limitan a mensajes generales sobre las posturas de los partidos, sin promoción de candidatos, lo cual es un aspecto que también puede ser revisado en caso de que se presenten denuncias.