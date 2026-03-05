Incendio forestal en Múzquiz: Protección Civil combate el fuego

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal, encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó sobre la presencia de un incendio forestal en la serranía de Maderas del Carmen, dentro de los terrenos conocidos como "Pilares".

El siniestro, detectado recientemente, ha movilizado a diversas instituciones para contener su propagación en esta zona de gran valor ecológico para el municipio.

Tras el aviso inmediato, cuadrillas especializadas se desplegaron en el área afectada donde mantienen labores intensas de combate al fuego para evitar consuma más flora.

El fuego ha representado un reto por las condiciones de la serranía, pero los brigadistas de CONAFOR trabajan de manera coordinada para reducir el riesgo de que las llamas se extiendan hacia otras áreas de la reserva.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación conjunta con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y brigadas rurales ha logrado un avance significativo puesto que, el incendio se encuentra bajo un 50% de control. Estas cifras reflejan el esfuerzo constante de los combatientes que, pese a las dificultades del terreno, han conseguido frenar parte del avance del fuego.

Las labores incluyen la apertura de brechas cortafuego y ataques directos a los puntos más activos del incendio. Estas acciones buscan mitigar el impacto y evitar que las llamas alcancen zonas de difícil acceso o con mayor densidad de vegetación, lo que podría complicar aún más la situación.

Protección Civil de Múzquiz reiteró su compromiso de mantener informada a la población sobre el desarrollo de las labores y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales. Asimismo, se destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar emergencias de esta magnitud y proteger el patrimonio natural de la región.