Alcalde de Saltillo anuncia visita a McAllen, Texas

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de ampliar la cooperación internacional y atraer oportunidades de desarrollo para la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció una visita oficial a McAllen, Texas, donde sostendrá encuentros con autoridades locales y representantes del sector empresarial del Valle de Texas.

Durante su agenda de trabajo, uno de los encuentros centrales será con el alcalde de McAllen, Javier Villalobos. En la reunión se buscará fortalecer la relación institucional entre ambas ciudades y explorar iniciativas conjuntas que generen beneficios económicos y sociales para la capital de Coahuila.

El edil explicó que estas conversaciones pretenden abrir nuevas vías de colaboración en distintos ámbitos, desde proyectos de intercambio hasta estrategias que favorezcan el crecimiento regional.

Además de la reunión con autoridades municipales, Díaz González también sostendrá un acercamiento con el empresario Alonso Cantú, promotor del desarrollo económico en el sur de Texas y propietario de Lone Star National Bank.

El objetivo será analizar posibles esquemas de cooperación que permitan canalizar apoyos en equipamiento y herramientas para el municipio.

Entre los temas que se plantearán destacan la posibilidad de gestionar materiales y equipo para áreas como Protección Civil, el cuerpo de Bomberos, servicios de ambulancia y otras dependencias relacionadas con la atención de emergencias y la salud.

Reuniones clave en McAllen

Como parte de su visita, el alcalde participará también en el evento MXLAN, un encuentro que reúne a ciudades de México y Texas para promover su riqueza cultural y turística. En este espacio, Saltillo contará con un stand donde se presentarán algunos de sus principales atractivos.

La promoción incluirá la Ruta Vinos y Dinos, la oferta de museos y distintas experiencias culturales que forman parte de la identidad de la ciudad. Asimismo, se impulsará el Rodeo Saltillo, espectáculo que en su edición 2025 registró una amplia asistencia y que para 2026 busca consolidarse como uno de los eventos más destacados del norte del país.

Estrategia de posicionamiento turístico

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para posicionar a Saltillo como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales, especialmente ante el posible incremento del turismo en la región con motivo de eventos globales como el Mundial de Futbol de 2026.