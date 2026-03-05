Alcalde Javier Díaz González cumple compromiso con comunidad escolar de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó el parabús que se construyó sobre la Calzada Madero, a la altura del Conalep Saltillo I, con lo que cumplió su compromiso con la comunidad escolar de ese plantel, así como con quienes habitan en ese sector al norponiente de la ciudad.

Díaz González afirmó que estas obras con sentido social son posibles gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y benefician a cientos de estudiantes del Conalep para una movilidad más segura.

"Todo lo que podamos hacer por la seguridad y por el desarrollo de las y los estudiantes lo vamos a hacer; vamos a seguir trabajando muy coordinados con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer de Saltillo cada vez una mejor ciudad", apuntó el alcalde.

Reconocimiento a la labor del alcalde

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, reconoció que el alcalde Javier Díaz González y el gobernador Manolo Jiménez Salinas trabajan cercanos a la gente.

"El alcalde Javier Díaz trabaja en todos los sectores del municipio y no olvida los compromisos que hace con la población; ejemplo de ello es esta obra que hoy entrega para beneficiar de manera directa a estudiantes, docentes y trabajadores del Conalep", comentó la legisladora local.

Detalles de la obra pública

El director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer los detalles técnicos de la obra, en la que se invirtieron poco más de 900 mil pesos, proyecto que cuenta con escalinata, rampa, así como dos módulos de parabús.

El director general del Conalep en Coahuila, Alfio Vega de la Peña, reconoció que Javier Díaz González es un alcalde que cumple y en esta ocasión beneficia a 2 mil 800 personas que estudian en este plantel.

"Se trata de una obra que responde a una importante demanda que se tenía aquí en el Conalep, lo que permitirá que estudiantes y docentes lleguen a sus clases y regresen a su casa de una forma más segura", apuntó Vega de la Peña.

Finalmente, en representación del alumnado, la estudiante Fernanda Valdés González agradeció al alcalde Javier Díaz González por este parabús, así como por el programa "Aquí Vamos Gratis", del cual han sido beneficiarios.

"Señor alcalde, nos ha demostrado que las autoridades trabajan con responsabilidad y cercanía con la ciudadanía; los beneficios se reflejan directamente en nuestra vida diaria como estudiantes", señaló Valdés González.

En el evento también estuvo el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa Molina; el director del plantel Conalep Saltillo I, Francisco Barajas Ramírez; titulares de dependencias municipales, regidores integrantes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; alumnado y docentes del Conalep, así como habitantes de ese sector de la ciudad.