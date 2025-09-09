FGE investiga robo de equipos de telefonía en tienda I-Shop

Tras el robo de más de 250 mil pesos en equipos de telefonía y una tableta en la tienda I-Shop del Mall Paseo Monclova, la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la posible participación de una banda delictiva que habría cometido atracos similares en la región Carbonífera.

Miguel Ángel Medina, delegado regional de la FGE, confirmó que el caso se analiza en coordinación con autoridades de la Carbonífera, luego que un día después del hurto en Monclova se registrara un hecho con características parecidas en Sabinas.

"Estamos investigando porque, acuérdense, no tuvimos evidencia de cámaras sobre el tema y, como ustedes saben, al siguiente día un robo parecido en la Carbonífera, en Sabinas, y estamos coordinándonos con el propósito de ver si podemos avanzar más rápido en esta investigación", declaró.

El funcionario señaló que lo llamativo del caso fue que los equipos sustraídos en Monclova eran en su mayoría teléfonos usados que se encontraban en reparación.

"Lo que nos llamó la atención es que los teléfonos que se robaron son usados, seguramente porque los nuevos pueden ser rastreados, estamos buscando la manera de detectar si se trata del mismo grupo".

La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para lograr identificar a los responsables y determinar si se trata de una red organizada dedicada al robo de equipos electrónicos en la región Centro y Carbonífera de Coahuila.