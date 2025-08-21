De Monclova a Harvard: Bárbara Ramírez, talento local que conquista la investigación en Boston

Monclova, Coah.— Bárbara Samantha Ramírez Zamora, originaria de esta ciudad y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Biomédica en el Tecnológico de Monterrey, inició en julio una estancia de investigación en Boston, Estados Unidos, en colaboración con Harvard Medical School y Brigham and Women´s Hospital.

Antes de su partida, sus familiares le organizaron una emotiva fiesta de despedida, reconociendo su esfuerzo, dedicación y el compromiso que ha mostrado a lo largo de su formación académica. Hoy, desde Boston, Bárbara continúa dejando en alto el nombre de Monclova, sumergida en proyectos de Ingeniería de Tejidos y microfluídica, que consisten en el desarrollo de modelos en miniatura de órganos humanos, conocidos como "órganos-en-chip". Esta tecnología busca avanzar en la creación de tratamientos más precisos, personalizados y accesibles, además de abrir nuevas oportunidades para investigar enfermedades complejas.

"Estamos muy orgullosos de ella, de todo lo que ha logrado y de cómo representa a nuestra familia y a Monclova en el extranjero. Le deseamos que Dios la ilumine, le dé fortaleza y sabiduría para enfrentar todos los retos que se presenten en esta nueva etapa", expresaron sus familiares.

Bárbara Ramírez se suma así a un grupo selecto de jóvenes mexicanos que llevan su talento a instituciones internacionales de alto nivel, demostrando que la dedicación y la pasión por la ciencia pueden abrir puertas más allá de las fronteras y colocar a Monclova en el mapa de la investigación global.