Arturo Valdés Pérez denuncia competencia desleal del comercio informal en Monclova

Comercio informal saca ventaja con las ventas generadas por la fiebre futbolera y el interés por adquirir artículos alusivos al Mundial, al instalarse en distintos puntos estratégicos de la ciudad, lo que impacta a los comerciantes establecidos.

El presidente de la Cámara de Comercio en Monclova, Arturo Valdés Pérez, indicó que en las últimas semanas se incrementó la presencia de vendedores ambulantes en el bulevar Pape, semáforos y otros puntos de alta afluencia, donde ofrecen camisetas, balones, trofeos y diversos productos relacionados con el fútbol.

"Ya vemos la informalidad instalada en el bulevar, siempre terminan ocupando los mejores lugares y eso afecta a quienes tienen tiendas de deportes o de ropa donde también se venden productos alusivos al fútbol".

Valdés Pérez indicó que la situación representa una competencia desigual para los negocios formalmente establecidos, ya que éstos cumplen con el pago de impuestos, servicios y otras obligaciones durante todo el año, mientras que los comerciantes temporales aprovechan las temporadas de mayor demanda.

Señaló que gran parte de los vendedores provienen de otras entidades y únicamente vienen en temporadas, sacando provecho del movimiento y llevándose el dinero de Monclova y de la región.

"Vienen de fuera, venden, recogen el dinero y se van, no ayudan a la economía local, por eso le pedimos a la ciudadanía que compre en los negocios de Monclova, donde además reciben factura y garantías por sus productos".

El presidente de Canaco pidió a los consumidores a respaldar al comercio local al momento de comprar sus artículos deportivos y que lo hagan en negocios establecidos y que son de la localidad.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales para revisar la entrega de permisos al comercio ambulante y evitar que los espacios más visibles y concurridos de la ciudad sean destinados a vendedores temporales.