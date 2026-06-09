Manolo Jiménez ajusta horarios escolares en Saltillo por Copa Mundial

Saltillo, Coah.- Con motivo del juego inaugural de la Copa Mundial de Fútbol entre las selecciones de México y Sudáfrica, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que el próximo jueves 11 de junio las escuelas públicas de educación básica tendrán un ajuste en sus horarios de salida y de entrada, para los turnos matutino y vespertino, de manera respectiva.

La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, y dará inicio el próximo 11 de junio a las 13:00 horas con el partido entre las selecciones antes mencionadas.

En ese sentido y de común acuerdo entre Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, directivos, docentes, administrativos, padres y madres de familias, así como alumnos y alumnas, el Mandatario estatal expresó que las escuelas del turno matutino podrán concluirán sus actividades a las 12:00 horas.

Mientras que las escuelas del turno vespertino iniciarán actividades a las 15:30 horas. Los ajustes a los horarios de ese día permitirán que las familias y la comunidad educativa puedan disfrutar de este importante evento deportivo mundial.

"Para que todos andemos en sintonía para este tema del Mundial de Fútbol, estuvimos platicando con padres de familia, alumnos y maestros. Y haciendo la consulta debida con el Secretario de Educación y con todos los que forman parte de estas decisiones, ya se tomó esta decisión de manera general y consensada", informó Manolo Jiménez.

Esto, agregó, para que el jueves nuestras niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria puedan ver a la Selección de México a la una de la tarde y apoyar a nuestro querido equipo. Jiménez Salinas mencionó que para los niveles de Media Superior y Superior, la decisión será de cada plantel.