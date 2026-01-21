BBVA y Fiscalía del Estado enfrentan críticas por caso de Monclova

La familia del señor Rolando González Treviño, un adulto mayor de Monclova, denunció públicamente las trabas administrativas que el banco BBVA y la Fiscalía del Estado han puesto para avanzar en la investigación de un robo en su cuenta bancaria. Según las hijas del afectado, Érika y Mónica González Romo, la institución financiera no ha entregado los videos de seguridad necesarios para identificar a los responsables, a pesar de que ya existía una orden oficial para hacerlo.

Las afectadas explicaron que, tras acudir a la Fiscalía, se les informó que el banco no envió el material gráfico porque el oficio de solicitud estaba "incompleto". Entre los datos que supuestamente faltan se encuentran el número de cajero, el número de ventanilla y la hora exacta del movimiento, información que la propia Fiscalía debería haber proporcionado correctamente. Esta situación ha generado frustración en la familia, quienes consideran que ambos organismos se están "pasando la bolita" sin resolver el fondo del problema.

El caso inició el pasado 7 de octubre, cuando se detectó el retiro no autorizado de 200 mil pesos de la cuenta del señor Rolando. Sus hijas detallaron movimientos sospechosos en el estado de cuenta: el dinero desapareció en octubre, pareció estar "retenido" en noviembre y finalmente fue retirado de nuevo en diciembre. Ellas aseguran que su padre se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que jamás realizó dichos movimientos, por lo que sospechan de posibles malas prácticas internas dentro de la sucursal.

Ante la falta de respuestas, la familia González Romo advirtió que continuarán presionando a las autoridades para que se elabore un nuevo oficio con todos los requisitos técnicos que el banco exige. Criticaron que BBVA haya esperado hasta el vencimiento del plazo de 48 horas para notificar que la documentación era errónea, lo que perciben como una estrategia para alargar el proceso y evitar mostrar las evidencias del fraude.