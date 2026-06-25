Recuperan restos de mineros 34 y 35 en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En menos de 24 horas fueron recuperados los restos de los mineros números 34 y 35 en Pasta de Conchos, como parte de los trabajos de búsqueda y recuperación que realiza el Mando Unificado junto con mineros rescatistas en el complejo carbonífero.

La noche del miércoles 24 de junio fue localizado el minero número 34 en la lumbrera PCT-2. De acuerdo con la información oficial, los restos fueron encontrados con la ropa que portaba al momento del siniestro, además de su lámpara y auto rescatador; únicamente faltaban las botas. El cuerpo se encontraba casi completo.

Tras el hallazgo se activó el protocolo de seguridad para preservar la cadena de custodia y posteriormente los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Monclova para la realización de los estudios periciales correspondientes.

Una vez concluidos estos procedimientos, serán enviados a la Ciudad de México, donde especialistas realizarán pruebas genéticas para determinar oficialmente la identidad del trabajador y posteriormente notificar a sus familiares.

Horas más tarde, los equipos de rescate lograron recuperar al minero número 35 en el área de rampas de la mina. Los restos mortales también fueron localizados prácticamente completos, dentro de las labores permanentes que continúan en el complejo minero.

Durante el traslado de esta última víctima, los rescatistas presentes se retiraron los cascos e inclinaron la cabeza en señal de respeto, mientras la unidad avanzaba con los restos hacia el exterior de la mina.

Las autoridades informaron que la identidad del minero número 35 será dada a conocer una vez que concluyan los protocolos de identificación y se notifique previamente a sus familiares.

Con estas dos recuperaciones, suman ya 35 los trabajadores localizados en Pasta de Conchos. De ellos, 25 han sido identificados y entregados a sus seres queridos; seis más permanecen en proceso de notificación de identidad y cuatro corresponden a los hallazgos más recientes.

A dos décadas de la explosión registrada el 19 de febrero de 2006, aún faltan 28 mineros por ser localizados para que puedan ser entregados a sus familias y recibir sepultura.