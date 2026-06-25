Carlos Villarreal y Manolo Jiménez firman Pacto Coahuila 2026 en Monclova

Monclova, Coahuila.- El alcalde Carlos Villarreal participó en la firma del Pacto Coahuila 2026, estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la estabilidad laboral, impulsar la competitividad y consolidar al estado como uno de los principales destinos para la inversión y la generación de empleo.

El acuerdo integra al Gobierno del Estado, los 38 municipios, el sector empresarial, organizaciones sindicales, trabajadores y sociedad civil, con el objetivo de preservar un clima de paz laboral que genere confianza para la llegada de nuevas inversiones y mayores oportunidades para las familias coahuilenses.

Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez destacó que la estabilidad laboral representa una de las principales fortalezas de Coahuila para mantener su crecimiento económico y continuar atrayendo empresas generadoras de empleos de calidad. "La estabilidad laboral es uno de los principales factores que podemos ofrecer para atraer inversión y generar desarrollo. Agradezco el compromiso de cada uno de los sectores, porque hoy la estabilidad de Coahuila es un ejemplo a nivel nacional", expresó.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal afirmó que este acuerdo contribuye a consolidar un entorno de confianza para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo. "En Monclova compartimos la visión del gobernador Manolo Jiménez de trabajar en equipo para fortalecer la estabilidad laboral, impulsar la competitividad y seguir atrayendo inversiones que generen más empleos y mejores oportunidades para nuestra gente", señaló.

En la firma participaron también representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como alcaldes y alcaldesas de los 38 municipios, líderes empresariales, organizaciones sindicales e instituciones públicas, quienes refrendaron su compromiso de fortalecer las condiciones que distinguen a Coahuila por su paz laboral y desarrollo económico.

El Gobierno Municipal de Monclova reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y los distintos sectores para fortalecer la competitividad, impulsar nuevas inversiones y generar más oportunidades para las familias monclovenses.