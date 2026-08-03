Inicia dispersión de Beca Rita Cetina para estudiantes en Coahuila

Este lunes 3 de agosto comenzó la dispersión de los apoyos económicos del programa Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica, como parte de la estrategia para apoyar a las familias ante el próximo regreso a clases.

Los depósitos se realizan conforme a un calendario organizado por la primera letra del apellido de los beneficiarios. Este lunes correspondió el pago a quienes tienen apellidos que inician con A y B; el martes será para la C; el miércoles para D, E y F; el jueves para la G; el viernes para H, I, J, K y L; mientras que el resto de las letras continuará de manera escalonada durante agosto.

Para alumnos de primaria, el programa contempla un pago único de 2 mil 500 pesos, destinado a apoyar la compra de útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

En el caso de los estudiantes de nivel secundaria, la dispersión se realiza bajo el mismo calendario por apellido y corresponde al depósito de la beca bimestral de mil 900 pesos, para los estudiantes.

En la región Centro se estima que alrededor de 30 mil estudiantes serán beneficiados con este apoyo, los cuales buscan aliviar el gasto que representa el regreso a clases para miles de familias.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios respetar el calendario de pagos y utilizar los recursos para cubrir necesidades educativas de los estudiantes.