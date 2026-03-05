Gobierno de Coahuila apoya a jóvenes con becas universitarias

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, destacó la importancia de colocar a los jóvenes en el centro de las decisiones institucionales, al participar en el anuncio de un programa de becas impulsado por el Gobierno del Estado para fortalecer la formación académica y el liderazgo de estudiantes universitarios.

Durante el evento, en el que también estuvo presente el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el rector señaló que los jóvenes universitarios han demostrado ser participativos, comprometidos y exigentes, características que consideró fundamentales para el desarrollo de proyectos educativos y sociales.

Explicó que alrededor de 500 estudiantes serán beneficiados con estas becas, las cuales están destinadas a apoyar diferentes actividades académicas y de formación, como intercambios estudiantiles, participación en congresos, programas de liderazgo y otras experiencias que contribuyen al crecimiento profesional de los universitarios.

Pimentel Martínez detalló que las características de cada apoyo dependerán del tipo de actividad que realicen los estudiantes, por lo que quienes estén interesados deberán registrarse y ponerse en contacto con los responsables del programa para conocer los requisitos y el proceso de asignación.

El rector subrayó que este tipo de apoyos permiten fortalecer las habilidades de liderazgo de los jóvenes, quienes incluso participan como promotores de proyectos dentro de la universidad, trabajando en coordinación con programas estatales enfocados en impulsar el talento juvenil.

Finalmente, reiteró que para lograr mayores resultados es necesario que instituciones educativas, autoridades estatales y sociedad trabajen en conjunto, con el objetivo de generar más oportunidades para las nuevas generaciones.