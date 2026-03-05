Monclova contará con nuevo CESAME para atención en salud mental

Con el objetivo de fortalecer la atención a la salud mental en la Región Centro–Desierto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Carlos Villarreal pusieron en marcha la construcción del Centro de Salud Mental (CESAME) en Monclova, proyecto impulsado por el Gobierno del Estado a través de Inspira Coahuila, que encabeza Paola Rodríguez.

El proyecto contempla 20 millones de pesos en una primera etapa, con una inversión total de 30 millones de pesos durante 2026, para ampliar la infraestructura y los servicios de atención especializada en salud mental. El CESAME se desarrollará en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila y permitirá aumentar la capacidad de atención para pacientes con padecimientos psiquiátricos, mediante servicios de hospitalización, atención de urgencias y consulta especializada para habitantes de la Región Centro–Desierto.

Durante el arranque de la obra, el gobernador Manolo Jiménez destacó que este proyecto es resultado del trabajo coordinado con distintos sectores para impulsar obras de impacto social. "El trabajo en equipo siempre da mejores resultados. Este es un proyecto que se logra gracias a los recursos del ISN que asignamos en conjunto. Agradecemos a los empresarios por confiar en este proyecto y también al alcalde Carlos Villarreal por sumarse a este esfuerzo para fortalecer la atención a la salud mental en la Región Centro", señaló.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal resaltó la importancia de este nuevo centro para ampliar la cobertura de atención especializada en la región. "Este centro representa un gran paso para atender de manera profesional y oportuna la salud mental de nuestra población. Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con Inspira Coahuila y con el sector salud para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestras familias".

En el evento estuvieron presentes Cecilia Ileana de la Garza, directora general de la oficina Inspira; el secretario de salud, Eliud Aguirre Vázquez; la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio; y Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro–Desierto.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer los servicios de salud en beneficio de las familias de Monclova y la región.