Limpieza de acequias en Múzquiz: Protección Civil llama a la colaboración ciudadana

MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de prevenir riesgos y favorecer el flujo del agua, se realizan labores de limpieza en acequias y arroyos del municipio, con el apoyo de cuadrillas de Protección Civil.

Estas acciones buscan evitar la acumulación de basura y otros materiales que puedan obstruir el paso del agua, especialmente durante la temporada de lluvias.

Protección Civil destacó la importancia de mantener limpios estos cauces para reducir posibles riesgos y proteger a las familias y su patrimonio.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de arroyos y acequias, evitando arrojar residuos que puedan generar obstrucciones.

El ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de la dependencia, señaló que la prevención comienza en casa y que la participación de la población es fundamental para mantener estos espacios en condiciones adecuadas.

Bajo el lema "¡Todos Somos Protección Civil!", reiteró la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos para fortalecer la prevención y contribuir a la seguridad de la comunidad.