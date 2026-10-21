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Coahuila

Limpieza de acequias en Múzquiz: Protección Civil llama a la colaboración ciudadana

El director de Protección Civil, Víctor Guajardo Loo, enfatiza la importancia de la prevención.

Por Teresa Muñoz - 21 octubre, 2026 - 07:20 p.m.
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      MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de prevenir riesgos y favorecer el flujo del agua, se realizan labores de limpieza en acequias y arroyos del municipio, con el apoyo de cuadrillas de Protección Civil.

      Estas acciones buscan evitar la acumulación de basura y otros materiales que puedan obstruir el paso del agua, especialmente durante la temporada de lluvias.

       

      Protección Civil destacó la importancia de mantener limpios estos cauces para reducir posibles riesgos y proteger a las familias y su patrimonio.

      Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de arroyos y acequias, evitando arrojar residuos que puedan generar obstrucciones.

       

      El ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de la dependencia, señaló que la prevención comienza en casa y que la participación de la población es fundamental para mantener estos espacios en condiciones adecuadas.

      Bajo el lema "¡Todos Somos Protección Civil!", reiteró la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos para fortalecer la prevención y contribuir a la seguridad de la comunidad.

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