Belinda deja México para interpretar a Carlota en bioserie

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La cantante y actriz Belinda confirmó que dejará México por un periodo aproximado de entre siete y ocho meses para protagonizar una ambiciosa producción televisiva histórica. La artista compartió sus planes durante una entrevista en el programa Ventaneando, donde no ocultó la nostalgia que le genera este cambio, exclamando: "Voy a extrañar todo de aquí".
El motivo principal de este alejamiento temporal es su participación como protagonista en Carlota, una bioserie de Sony Pictures Television de 10 episodios, donde interpretará a Carlota de Habsburgo, la única emperatriz consorte de México. Belinda destacó la magnitud del proyecto: "Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia... entre 7 y 8 meses de filmación, de preproducción, es un proyecto muy ambicioso".
El anuncio se produce en medio del éxito que Belinda cosecha en el teatro con Mentiras El Musical, que ha logrado un sold-out en tiempo récord. La artista agradeció al público: "Agotamos los boletos, son más de 10 000 en menos de 24 horas ... así que muy agradecida", refirió con emoción.
Aunque se ausentará por varios meses, Belinda enfatizó que este no es un adiós definitivo. Tras cumplir con sus compromisos en la bioserie, regresará a su residencia en Ciudad de México. La fecha de estreno de Carlota aún no ha sido confirmada.
Este nuevo desafío actoral marca una etapa significativa en su carrera, que comenzó desde muy joven en telenovelas como Amigos por siempre y se ha consolidado con éxitos musicales, participación en Disney (The Cheetah Girls 2), y su reciente retorno musical con el álbum Indómita (2025).