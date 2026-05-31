Juan N arrestado en Sabinas por abuso a menor

SABINAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Juan N señalado de cometer abuso sexual contra una estudiante de primaria en la ciudad de Sabinas.

El individuo fue turnado ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos contra las Mujeres para iniciar el proceso legal correspondiente.

Esta persona fue presentada en audiencia inicial ante un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, donde se formuló imputación en su contra, iniciando así el procedimiento judicial, confirmó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán.

Durante el desarrollo de la misma, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y como medida cautelar la prisión preventiva, petición que fue aprobada por el órgano jurisdiccional al considerar la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger a la víctima.

Se informó que la audiencia complementaria se llevará a cabo en el mes de septiembre, en la cual se continuará con la integración de pruebas y testimonios que fortalezcan la carpeta de investigación y definan la situación jurídica del imputado.

Mientras tanto, el acusado permanecerá bajo prisión preventiva, siendo trasladado al CERESO de Piedras Negras, puesto que llevará el proceso penal en reclusión, en espera de la resolución final del caso.

Cabe señalar que fue la mañana de este sábado cuando la madre de familia de la víctima encabezó una manifestación pacífica para que cesen los abusos contra menores de edad y, a la vez, que las autoridades competentes, principalmente educativas, no guarden silencio ante casos como este.