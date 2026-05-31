Nacional Monte de Piedad: Trabajadores mantienen huelga activa en Monclova

Sin avances definitivos y con las operaciones detenidas, la huelga de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad se mantiene activa, mientras que el sindicato insiste en que no aceptará acuerdos parciales y exige el pago íntegro de salarios caídos, así como el respeto total al contrato colectivo de trabajo.

Víctor Manuel González Moreno, delegado sindical en Monclova, informó que continúan las negociaciones entre las partes y existe confianza de lograr un acuerdo, antes de que el conflicto escale a instancias judiciales superiores. "Hasta ahorita hay confianza en que haya buena comunicación, las pláticas van en buenos términos y esperemos que así termine".

Explicó que, aunque han existido acercamientos, los trabajadores mantienen una postura firme respecto a sus demandas y no están dispuestos a aceptar propuestas que no cubran el total de las afectaciones económicas generadas durante el paro laboral que inició el 01 de octubre. "Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, lo que nosotros pedimos es respeto a nuestro contrato y al pago del 100 por ciento de los salarios caídos".

Así mismo exigen el reconocimiento total de la antigüedad laboral y la reparación de las cláusulas que fueron violadas durante el conflicto, y rechazaron la posibilidad de recibir bonos compensatorios debido a que estos esquemas no contemplan pagos y descuentos relacionados con instituciones como Infonavit, Fonacot e IMSS. González Moreno mencionó que los empleados no deben asumir consecuencias por una situación que no fue provocada por ellos. "Nosotros no cometimos las irregularidades, por eso estamos pidiendo que se nos pague al 100 por ciento y que se respeten nuestros derechos", indicó.