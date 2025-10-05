Emotiva bendición de mascotas en Monclova por San Francisco de Asís

En un ambiente de fe y alegría, decenas de familias acudieron este viernes a la parroquia San Francisco de Asís, en Monclova, para participar en la tradicional bendición de mascotas, con motivo de la fiesta patronal de San Francisco, reconocido como el santo protector de los animales y la naturaleza.

Con perros y gatos, los asistentes se dieron cita en el atrio del templo, donde el párroco dirigió una oración antes de rociar con agua bendita a cada mascota, pidiendo por su salud y el bienestar de sus dueños.

"El amor de Dios también se refleja en la creación; por eso, hoy reconocemos a los animales como parte de la familia y agradecemos su compañía", expresó el sacerdote durante la celebración, que concluyó con cantos y un mensaje de respeto hacia la vida y el cuidado del medio ambiente.

Algunos fieles compartieron que sus mascotas han sido compañía en momentos difíciles, por lo que consideran importante llevarlas a recibir la bendición. "Mi perrita es parte de nuestra familia, siempre está con nosotros y hoy quisimos traerla para que también reciba la gracia de Dios", comentó una de las asistentes.

La actividad se ha convertido en una tradición anual en Monclova, reuniendo a creyentes no solo de la colonia, sino de distintos sectores de la ciudad, quienes ven en San Francisco de Asís un ejemplo de humildad y amor por toda la creación.