Mario Dante Galindo anuncia reducción de jornada laboral a 40 horas en México

La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales traerá beneficios para los trabajadores, aunque obligará a empresas y sindicatos a replantear esquemas operativos y administrativos, así lo indicó Mario Dante Galindo, coordinador nacional del Empleo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Luego de que el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, Mario Dante Galindo, indicó que el ajuste iniciará formalmente el 1 de enero de 2027, con la reducción de dos horas en la jornada laboral y continuará de manera progresiva hasta llegar a las 40 horas en el 2030.

Mencionó que la publicación en el Diario Oficial es parte del proceso legal, pero será hasta el próximo año que entre en vigor, lo que da la oportunidad a los sindicatos para sentarse junto con los empresarios para establecer los ajustes que se deberán realizar en cada centro de trabajo.

Indicó que a pesar de que en la ley no se estableció que se otorgarán dos días de descanso de manera obligatoria, confía que las empresas lo adopten y se aplique esa medida, aunque no necesariamente tienen que ser consecutivos. "Las empresas verán la manera de cumplir con esta disposición sin afectar su producción, por lo que podría otorgar los dos días pero no consecutivos y mantener la operación, pero se buscará que se de ese beneficio a los trabajadores".

Descartó que la reforma vaya a traducirse en despidos masivos, al contrario, señaló que la reducción de horas hombre podría generar la necesidad de nuevas contrataciones en algunos sectores. Sin embargo, reconoció que el impacto en costos será inevitable, al incrementarse el gasto en nómina y cargas sociales, algunas compañías podrían trasladar parte del ajuste al precio final de bienes y servicios, especialmente en el comercio.

Paralelamente, adelantó que el Secretario General de la CTM, Tereso Medina, impulsará una revisión a las cargas fiscales que enfrentan los trabajadores, particularmente el ISR, con el fin de que se reduzca la carga fiscal para el personal. "La intención es que el beneficio no solo sea en tiempo, sino también en ingreso, porque actualmente todas las percepciones, desde los salarios hasta prestaciones, están gravadas y eso impacta el bolsillo", indicó.