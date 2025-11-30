Carlos Villarreal enciende Villamagia: inicio de actividades decembrinas en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó el inicio de esta iniciativa familiar impulsada por el gobernador Manolo Jiménez a través de Inspira Coahuila.

Con el objetivo de celebrar las tradiciones y fortalecer la unión familiar, el alcalde Carlos Villarreal encabezó este domingo el encendido de Villamagia Coahuila en la Plaza Principal, con lo que se inician de manera oficial las actividades decembrinas en Monclova.

¿Qué es Villamagia Coahuila?

Villamagia es una iniciativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, a través de la oficina Inspira Coahuila, que dirige la Sra. Paola Rodríguez, para fortalecer el tejido social y familiar, resaltar los valores que se promueven en las festividades decembrinas y que sus visitantes disfruten en una villa con juguetes mexicanos, figuras gigantes y eventos propios de la temporada.

El encendido de Villamagia se realizó de manera simultánea en los municipios de Múzquiz, Torreón, Monclova, Parras de la Fuente y Saltillo, y estarán hasta el 6 de enero de 2026. Durante toda la temporada, las familias de Monclova podrán visitar y disfrutar de este atractivo navideño que busca fortalecer la unión comunitaria y ofrecer momentos de convivencia segura.

¿Quiénes asistieron al evento?

En el evento acompañaron al alcalde, en representación del gobernador Manolo Jiménez, Maria Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana de Coahuila, así como Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova y José Alberto Medina Martínez, secretario del Ayuntamiento.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal expresó: "Nos llena de alegría ver a tantas familias reunidas para comenzar juntos esta temporada. Villamagia es un espacio pensado para toda la familia, especialmente para nuestras niñas y niños; es un lugar donde queremos que vivan momentos que se queden en su recuerdo. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez por impulsar esta iniciativa en todo el estado y por trabajar de la mano con Monclova para hacer posibles actividades como esta".

¿Cuál es el compromiso del Gobierno Municipal?

Con el arranque de las actividades navideñas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer nuestras tradiciones, promover la unión comunitaria y ofrecer espacios seguros y de convivencia para todas las familias monclovenses durante esta temporada.