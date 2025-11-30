Diego Garduño Guzmán anuncia nuevo edificio de la fiscalía en la región carbonífera

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, anunció que a partir del 20 de diciembre, la delegación y las agencias del Ministerio Público se trasladarán a un nuevo recinto. Esta decisión se tomó gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez, y del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, quienes designaron un presupuesto específico para mejorar la atención a la ciudadanía.

¿Qué mejoras traerá el nuevo edificio?

El nuevo edificio, que fue remodelado en su totalidad, contará con instalaciones y mobiliario adecuados para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. La cercanía y proximidad con la ciudadanía es una de las prioridades del fiscal general y del gobernador, y este nuevo edificio permitirá ofrecer una mejor impartición de justicia, más accesible y con menos traslados para los ciudadanos.

En el nuevo edificio, se concentrarán todos los agentes del Ministerio Público, peritos, medios internos de solución de controversias, incluyendo materias como desaparecidos, adolescentes, la propia policía, y la agencia de investigación criminal. Esto permitirá una mejor coordinación y atención a la ciudadanía.

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

El delegado, Diego Garduño Guzmán, destacó que el objetivo es ofrecer un mejor servicio de calidad a la ciudadanía, y que se espera que a partir del 20 de diciembre, la nueva sede esté en funcionamiento. "Es un esfuerzo coordinado que se tiene con diferentes direcciones, y la idea es estar empezando el año ya instalados para ofrecerles un mejor servicio", dijo.

La nueva sede de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera es un paso adelante en la justicia, y se espera que beneficie a la ciudadanía en general. La Fiscalía General del Estado se compromete a seguir trabajando para ofrecer un servicio de calidad y justicia a todos los ciudadanos.