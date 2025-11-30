Atención ciudadana: el MP itinerante llega a comunidades de Coahuila

SABINAS, COAH.- El programa de Ministerio Público itinerante en la región carbonífera continúa con resultados positivos, consolidándose como una estrategia de atención cercana a la ciudadanía. Durante la semana pasada, el módulo inició actividades en Sabinas, donde se atendió a 29 personas, mientras que en Múzquiz se registraron 39 atenciones y en Minas de Barroterán dos más.

¿Qué ocurrió?

La Delegación Región Carbonífera de la Fiscalía General del Estado se ha posicionado como la de mayor contacto con la población en Coahuila, gracias a la implementación de este esquema que busca facilitar el acceso a la justicia en comunidades alejadas de las cabeceras municipales.

El delegado regional, Diego Garduño Guzmán, destacó que la iniciativa responde a las disposiciones del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, quien ha instruido fortalecer la cercanía con la ciudadanía y garantizar que los servicios de procuración de justicia lleguen a todos los sectores.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Garduño Guzmán subrayó que la atención itinerante permite dar respuesta inmediata a denuncias, asesorías y trámites, evitando que los habitantes tengan que trasladarse largas distancias para recibir apoyo legal. Con ello, se busca generar confianza y fortalecer el vínculo entre la Fiscalía y la sociedad.

Finalmente, se informó que el módulo itinerante continuará de manera permanente en la Región Carbonífera, con el objetivo de extender su cobertura y llevar la justicia a todos los rincones del estado de Coahuila, reafirmando así el compromiso institucional con la población.