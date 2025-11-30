Monclova se prepara: vigilancia decembrina para garantizar seguridad en Navidad

El alcalde Carlos Villarreal informó que se mantiene una coordinación con las diferentes autoridades para garantizar unas fiestas navideñas tranquilas en Monclova, esto durante el encendido de Villa Magia Monclova 2025 realizado este domingo en la Plaza Principal.

¿Qué ocurrió?

El presidente municipal menciona que con el inicio del mes de diciembre se da inicio a una serie de festejos, por lo que estarán reforzando la vigilancia para garantizar la seguridad durante estas celebraciones. Señaló que, ante la llegada de viajeros y el incremento de actividades propias de la temporada, se reforzará la vigilancia y los patrullajes conjuntos entre corporaciones municipales, estatales y federales. "Para eso estamos trabajando, se hace una coordinación con los diferentes órdenes de gobierno (...) con el objetivo de brindar lo que es una Navidad tranquila", expresó el edil, quien además exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

"Sabemos que es tiempo de disfrutar con nuestra familia, tiempo de divertirnos, pero hay que hacerlo con responsabilidad (...) cuando haya algún detalle que reportar, estamos con las puertas abiertas en las diferentes dependencias", añadió. En cuanto a la atención por bajas temperaturas, el alcalde indicó que ya se encuentran listos los operativos en conjunto con Protección Civil, DIF Coahuila, DIF Municipal y diversas organizaciones civiles para apoyar a las familias vulnerables. Dijo que, conforme avance el invierno, se estarán publicando las ubicaciones de los refugios temporales y realizando recorridos en colonias para informar a la población.

Respecto al aumento de convivencias y posadas, Villarreal adelantó que habrá vigilancia especial y patrullajes constantes. "Vamos a estar trabajando en ello (...) también con la solicitud a la ciudadanía de que nos reporten cualquier incidente para estar al pendiente de cada una de las familias monclovenses", afirmó.