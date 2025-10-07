Contactanos

Coahuila

Alcalde de Saltillo garantiza seguridad de mujeres en transporte público

El compromiso municipal con la seguridad de las mujeres en el transporte público.

Redaccion La Voz
Por Redaccion La Voz - 07 octubre, 2025 - 08:10 p.m.
Alcalde de Saltillo garantiza seguridad de mujeres en transporte público
Personal capacitado en atención a mujeres.

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mencionó que dentro del programa "Aquí Vamos Gratis" la seguridad de las mujeres es prioridad para que puedan trasladarse con tranquilidad y paz a sus destinos.

Para ello, destacó que cada una de las 35 unidades nuevas que forman parte de las rutas troncales cuentan con cámaras de seguridad conectadas al Centro de Control y Comando, C2.

"De esta manera, desde la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se tiene un monitoreo permanente para brindar atención inmediata y oportuna cuando alguna mujer se sienta vulnerable o en riesgo", dijo.

El Alcalde señaló que se busca que las rutas del "Aquí Vamos Gratis" sean un sitio seguro para que las mujeres se trasladen hacia sus hogares, a sus centros de trabajo, escuelas o cualquier punto al que deseen acudir.

"Contar con cámaras en cada unidad brinda mayor confianza y seguridad a las mujeres", refirió.

Javier Díaz González mencionó además que como parte de la capacitación que reciben las y los choferes de las rutas troncales se prioriza la buena atención a las y los usuarios del transporte, así como los protocolos en caso de alguna incidencia con alguna mujer.

El Presidente Municipal invitó a las mujeres saltillenses, así como a la población en general, a aprovechar el servicio sin costo del "Aquí Vamos Gratis" y trasladarse en las 2 rutas troncales que circulan de oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur.

Recorridos de las rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis"

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte inicia en la bulevar Santa Elena, baja a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanza por Santa Lucía y da vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorpora a Huachichiles y después hacia Rayados.

Baja por la avenida Las Teresitas y da vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continúa sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Constitución y luego a la izquierda en Niños Héroes. En Hidalgo continúa recto hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirige a Isidro López Zertuche, sigue por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasa por Nazario S. Ortiz para llegar nuevamente a Isidro López y finalizar su recorrido.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur inicia en el bulevar Isidro López, a la altura del Biblioparque Norte, dirigiéndose a la avenida Los Campanares, da vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, hasta llegar a avenida Universidad y ahí continúa para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Sigue recto Presidente Cárdenas y sube por la calle Ignacio Allende, da vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego dobla a la derecha en Hidalgo.

Continúa por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí sube por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llega a la carretera Saltillo – Zacatecas y retorna por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.

1 / 1
Alcalde de Saltillo garantiza seguridad de mujeres en transporte público
Unidad equipada con cámaras conectadas al C2.

  • Alcalde de Saltillo garantiza seguridad de mujeres en transporte público

    Unidad equipada con cámaras conectadas al C2.

  • Alcalde de Saltillo garantiza seguridad de mujeres en transporte público
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados