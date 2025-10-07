Alcalde de Saltillo garantiza seguridad de mujeres en transporte público

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mencionó que dentro del programa "Aquí Vamos Gratis" la seguridad de las mujeres es prioridad para que puedan trasladarse con tranquilidad y paz a sus destinos.

Para ello, destacó que cada una de las 35 unidades nuevas que forman parte de las rutas troncales cuentan con cámaras de seguridad conectadas al Centro de Control y Comando, C2.

"De esta manera, desde la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se tiene un monitoreo permanente para brindar atención inmediata y oportuna cuando alguna mujer se sienta vulnerable o en riesgo", dijo.

El Alcalde señaló que se busca que las rutas del "Aquí Vamos Gratis" sean un sitio seguro para que las mujeres se trasladen hacia sus hogares, a sus centros de trabajo, escuelas o cualquier punto al que deseen acudir.

"Contar con cámaras en cada unidad brinda mayor confianza y seguridad a las mujeres", refirió.

Javier Díaz González mencionó además que como parte de la capacitación que reciben las y los choferes de las rutas troncales se prioriza la buena atención a las y los usuarios del transporte, así como los protocolos en caso de alguna incidencia con alguna mujer.

El Presidente Municipal invitó a las mujeres saltillenses, así como a la población en general, a aprovechar el servicio sin costo del "Aquí Vamos Gratis" y trasladarse en las 2 rutas troncales que circulan de oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur.

Recorridos de las rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis"

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte inicia en la bulevar Santa Elena, baja a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanza por Santa Lucía y da vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorpora a Huachichiles y después hacia Rayados.

Baja por la avenida Las Teresitas y da vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continúa sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Constitución y luego a la izquierda en Niños Héroes. En Hidalgo continúa recto hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirige a Isidro López Zertuche, sigue por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasa por Nazario S. Ortiz para llegar nuevamente a Isidro López y finalizar su recorrido.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur inicia en el bulevar Isidro López, a la altura del Biblioparque Norte, dirigiéndose a la avenida Los Campanares, da vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, hasta llegar a avenida Universidad y ahí continúa para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Sigue recto Presidente Cárdenas y sube por la calle Ignacio Allende, da vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego dobla a la derecha en Hidalgo.

Continúa por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí sube por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llega a la carretera Saltillo – Zacatecas y retorna por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.