Recupera don Bernardo su vivienda

Don Bernardo Peña, de 64 años, recuperó su vivienda en la colonia Praderas del Sur, pero su lucha continúa. Ahora necesita recuperar su salud, conseguir sus medicamentos y denunciar el saqueo de sus pertenencias, luego de enfrentar durante un año y 10 meses presuntos episodios de violencia familiar.

Apoyado en un bastón y acompañado por su hermana, San Juana Peña Zamora, el hombre acudió este miércoles a la Clínica 7 del IMSS para retomar sus citas médicas y gestionar los medicamentos que necesita para atender las secuelas de una embolia que le paralizó el lado derecho del cuerpo.

Su regreso a casa no ha significado el fin de sus problemas. De acuerdo con su hermana, don Bernardo vive solo y requiere apoyo para alimentarse, atenderse y realizar sus actividades cotidianas, pues su condición de salud también le dificulta hablar cuando se encuentra bajo presión.

San Juana relató que, después de recuperar la vivienda ubicada en la calle Villa Latina, número 816, su hermano enfrenta ahora la pérdida de muebles, ropa, documentos y artículos que necesita para su rehabilitación.

Aseguró que el martes, cuando don Bernardo salió a comer, su hija, Yosdi Peña, y su exesposa, María Hernández, comenzaron a sacar pertenencias del domicilio, tras no lograr intentar despojarlo de la propiedad porque las autoridades actuaron a tiempo y se los impidieron.

Entre los objetos que, según su testimonio, se llevaron están la sala, los sillones, la televisión, el comedor con ocho sillas, joyería, ropa, una silla de ruedas y aparatos utilizados para ejercitar el brazo afectado.

La hermana señaló que la hija quedó detenida por estos hechos, mientras que la exesposa se retiró del lugar. Esta información corresponde a la versión proporcionada por San Juana.

Además del saqueo, la familia busca que se investigue el presunto robo de tarjetas bancarias, de pensión y documentos médicos, así como la falta de acceso a los recursos económicos de don Bernardo.

San Juana afirmó que su hermano recibe mensualmente entre 18 mil y 20 mil pesos de pensión, pero que, desde que comenzaron sus problemas de salud, presuntamente le retiraban el dinero de la cuenta y solo le dejaban alrededor de mil pesos.

También señaló que su hija le robó aproximadamente 600 mil pesos que, según su versión, don Bernardo le entregó para una inversión bancaria, pero que habrían quedado bajo el control de ella. Recursos que eran fruto del trabajo del hombre cuando laboró en Altos Hornos de México.

La mujer explicó que la falta de tarjetas y documentos complicó la atención médica de su hermano, quien incluso ha tenido dificultades para recibir sus medicamentos. Por ello, este miércoles acudió nuevamente al IMSS para tratar de regularizar sus consultas y continuar con los estudios que requiere.

San Juana indicó que las situaciones de presunto maltrato comenzaron hace aproximadamente un año y 10 meses, cuando su hermano empezó a presentar problemas derivados de la embolia.

Según su testimonio, durante ese periodo la familia tuvo dificultades para verlo y auxiliarlo. Aseguró que en algunas ocasiones lo trasladaban a otros domicilios, lo que impedía que sus familiares supieran dónde se encontraba y pudieran apoyarlo.

También relató que, cuando iba a dejarlo a su casa después de llevarlo a comer, en ocasiones debía dejarlo en una esquina para evitar conflictos. Vecinos, dijo, le comentaban que don Bernardo podía pasar horas esperando a que le abrieran la puerta.

La hermana afirmó que decidió acompañarlo más de cerca después de comprobar que no le permitían entrar con facilidad a su propia vivienda. Aseguró que su hermano sufrió hambre, falta de atención y la pérdida de objetos necesarios para su cuidado.

"Él quiere mucho a su familia. Él prefiere estar ahí, pero ya se cansó de tanto maltrato", expresó San Juana, quien dijo que continuará apoyándolo mientras encuentran a una persona que pueda atenderlo en su domicilio.

En la Fiscalía del Estado ya fue presentada una denuncia por presunta violencia familiar, maltrato y robo contra la hija y la exesposa de don Bernardo, de acuerdo con lo informado por su hermana.

San Juana señaló que un agente del Ministerio Público se comunicó con ellos y les programó una cita para este viernes a las 10:00 horas, cuando prevén ampliar la denuncia por el saqueo de la vivienda y el presunto robo de sus pertenencias y tarjetas.

La familia también busca que se investigue el destino de los recursos económicos que, asegura, fueron retirados de las cuentas de don Bernardo.

Mientras avanzan las diligencias, San Juana permanece al pendiente de su hermano y lo acompaña en sus consultas. Explicó que, por ahora, él continuará viviendo en su casa, aunque necesita apoyo para alimentarse, mantener limpio el lugar y seguir su tratamiento.

"Ya nos cansamos de verlo sufrir y de verlo llorar después de su enfermedad", expresó.

Para don Bernardo, volver a su hogar representa recuperar parte de la tranquilidad que perdió. Sin embargo, todavía debe enfrentar la recuperación de su salud, la falta de recursos para atender sus necesidades y el proceso legal para esclarecer lo ocurrido.