Localizan sana y salva a Bethzaida Montserrat Ramírez en Coahuila

La joven Bethzaida Montserrat Ramírez, de 24 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 7 de noviembre, fue localizada sana y salva y entregada a su domicilio, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina.

El funcionario explicó que la desaparición fue de carácter voluntario y estuvo relacionada con el consumo de sustancias, una situación que lamentablemente se repite en varios de los reportes recientes de ausencias temporales en la región.

"Afortunadamente ya se localizó y el asunto está concluido. En ocasiones estas desapariciones obedecen a circunstancias personales o al consumo de drogas, lo que provoca que las personas se ausenten algunos días antes de regresar", señaló Medina.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Agregó que la Fiscalía de Personas Desaparecidas, encabezada a nivel estatal por el fiscal José Ángel Herrera y en la Región Centro por Ricardo García, mantiene atención permanente ante cualquier denuncia, activando protocolos inmediatos de búsqueda.

"Cuando los casos se prolongan, extendemos las alertas y coordinamos esfuerzos con otras regiones y estados vecinos, pero por fortuna este fue un caso breve y se resolvió satisfactoriamente", añadió.

¿Qué medidas se sugieren para prevenir desapariciones?

La autoridad hizo un llamado a las familias a buscar apoyo profesional y psicológico cuando existan indicios de adicciones o conflictos en el hogar, a fin de prevenir ausencias voluntarias y situaciones de riesgo.