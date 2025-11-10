Accidente vehicular en Saltillo: camión de carga se volcó en el libramiento Norponiente

SALTILLO, COAHUILA.- Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes en el libramiento Norponiente de Saltillo, a la altura del kilómetro 5, cuando un camión de carga que transportaba piezas de metal volcó sobre uno de sus costados.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante debido al peso de la carga, lo que provocó que la unidad terminara recostada sobre el pavimento.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el chofer solo presentó lesiones menores y no fue necesario su traslado a un hospital, luego de recibir atención por parte de paramédicos de una ambulancia privada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y abanderar la zona, a fin de prevenir otro percance.

Mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar el camión siniestrado, se habilitó un solo carril de circulación para evitar congestionamientos.

¿Qué recomendaciones se dieron a los automovilistas?

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por esa vía, especialmente a conductores de transporte pesado, debido a las pendientes y el constante flujo vehicular del sector.