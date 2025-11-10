Luz Elena Morales Núñez urge a gestionar recursos etiquetados para Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, señaló que es urgente fortalecer las gestiones ante la Federación para que Coahuila reciba recursos etiquetados destinados a proyectos concretos, ya que actualmente el presupuesto federal contempla pocas asignaciones directas para la entidad.

"Es preocupante cómo para algunos estados sí hay recursos etiquetados y para otros se envían a bolsas genéricas. Ese es el problema", subrayó la legisladora priista.

¿Qué recursos necesita Coahuila?

Morales Núñez explicó que, aunque Coahuila figura con una cifra alta en participaciones federales, este monto se deriva de una fórmula que reconoce el manejo responsable de las finanzas estatales, encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Jardón.

"Gracias a la buena administración y a la disciplina financiera, el estado recibe mayores participaciones, pero aún faltan proyectos etiquetados que lleguen de manera directa", puntualizó.

La diputada recordó que los legisladores del PRI han insistido en que el presupuesto federal contemple obras específicas para Coahuila, como proyectos de infraestructura vial y de agua, tal como ocurre con otras entidades del país.

"Si hay presupuestos para carreteras o programas de agua en otros estados, también deben contemplarse aquí", agregó.

¿Cuál es la estrategia del gobernador?

Morales Núñez resaltó que el Gobernador Manolo Jiménez ha mantenido una relación de diálogo y coordinación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permitirá continuar con las gestiones conjuntas para atraer recursos federales.

"El gobernador ha manejado con acierto la conciliación con el gobierno federal. Esa coordinación es clave para que lleguen más proyectos de agua, carreteras e infraestructura a los municipios", finalizó.