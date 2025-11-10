Javier Díaz supervisa ampliación del Centro Comunitario en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del proyecto para fortalecer la red de Centros Comunitarios en la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de ampliación que se realizan en el que está en la colonia Miguel Hidalgo, obra que registra un avance del 35 por ciento.

Díaz González comentó que esta ampliación, que se concreta con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se podrán ofrecer más y mejores servicios a la población, para tener una mayor cobertura.

"Con esto vamos a poder incrementar el número de usuarios que se tienen en este Centro Comunitario Hidalgo, ahorita tenemos más de 450 personas todos los días con diferentes actividades encaminadas a fortalecer la comunidad", declaró el Alcalde de la ciudad.

¿Qué servicios ofrecerá la ampliación del Centro Comunitario?

Javier Díaz resaltó que la ampliación del Centro Comunitario de la colonia Hidalgo contempla un espacio DIF, en el que se ofrecerán consultas médicas y sesiones psicológicas gratuitas para la población, programa que impulsa la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo.

El Edil agregó que un trabajo de ampliación similar se realiza actualmente en el Centro Comunitario de la colonia Satélite Sur, además de la construcción total de uno más en el fraccionamiento Urdiñola.

Actualmente, el Gobierno Municipal de Saltillo cuenta con 35 Centros Comunitarios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Estos espacios son puntos de encuentro donde las familias pueden acceder a servicios, talleres y programas de desarrollo social que fortalecen la cohesión y el bienestar comunitario.

¿Cuál es el avance de la obra y la inversión realizada?

El director de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno Municipal, Antonio Nerio Maltos, confirmó el avance del 35 por ciento en la obra, en la que se invierten 2.2 millones de pesos, y estimó que estará concluida en poco más de un mes.

En el Centro Comunitario Hidalgo se brindan servicios como preparatoria abierta, clases de zumba, cursos de inglés, bailoterapia, manualidades, pintura, por mencionar algunas actividades.

Quienes habitan ese sector agradecieron al alcalde Javier Díaz por la ampliación del Centro Comunitario y señalaron que contarán con un espacio digno y más amplio para las actividades que ahí realizan.