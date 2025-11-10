Coahuila busca recursos para programa Unedif: apoyo a personas con discapacidad

SALTILLO, COAH.- Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, dio a conocer que actualmente se trabaja en un programa Unedif mediante la adquisición de nuevos vehículos en todos los municipios del estado para eficientizar el traslado de personas con discapacidad.

El objetivo, explicó, es que cada municipio cuente con al menos una unidad adicional, mientras que las ciudades de Saltillo y Torreón podrían recibir dos o tres, debido a su mayor demanda.

"Traemos un problema de desabasto de unidades Unedif. El estado ha crecido y sí necesitamos más. Con el presupuesto actual del DIF no es posible todavía, pero queremos que en 2026 se fortalezca mucho la parte de inclusión y vida independiente", expresó.

¿Qué recursos se buscarán para el programa?

Salinas Valdés adelantó que se presentará un proyecto para obtener recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN), luego de que el programa dejó de recibir apoyo federal y opera actualmente solo con fondos estatales.

El servicio que ofrece Unedif, detalló, equivale a una subvención superior a los 11 millones de pesos anuales, lo que representa un importante ahorro para las familias que lo utilizan.

"Es un apoyo muy significativo. En comunidades como Derramadero, un taxi puede cobrar más de 300 pesos por viaje; para una persona que requiere terapias constantes, ese gasto se vuelve insostenible", explicó.

¿Cuál es la importancia del servicio Unedif?

La Presidenta Honoraria del DIF destacó que las unidades Unedif cumplen una función profundamente social, ya que permiten a las personas con discapacidad acudir a sus terapias, citas médicas o centros de trabajo, de manera segura y casi sin costo.

"Estamos confiados en que lograremos los recursos necesarios para ampliar el servicio, porque es evidente la necesidad y el beneficio directo que genera para cientos de familias en todo Coahuila", concluyó.