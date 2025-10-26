Padres de Familia Alarmados por Violencia en Escuela de Castaños

Adriana Cruz CASTAÑOS, COAH.- La preocupación y el temor se han apoderado de los padres de familia de la Escuela Secundaria "Ildefonso Fuentes", ubicada en la zona Centro de Castaños, quienes han levantado la voz ante una escalada de violencia que, aseguran, se vive diariamente en los recesos escolares. La situación ha llegado a un punto crítico, llevando a los tutores a solicitar formalmente la creación de un comité de padres que pueda ingresar al plantel para vigilar a los estudiantes y contener las confrontaciones. Padres de familia, quienes prefirieron mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias académicas contra sus hijos, señalaron que las riñas entre alumnos son constantes, sin que el personal docente logre controlar eficazmente la situación. La madre denunciante explicó que al interior de la secundaria se han conformado verdaderas "bandas" de estudiantes; una de ellas se autonombra la "Banda ZP" y la otra, la "Banda de los Tumbaos". Estos grupos son presuntamente los protagonistas de los altercados. El principal reclamo de los tutores es el método que la dirección escolar utiliza para sancionar a los estudiantes involucrados. De acuerdo con los padres, la escuela aplica medidas de expulsión progresivas: una semana de suspensión como primera falta, seguida de quince días y, finalmente, la baja definitiva del alumno. Esta política no resulta favorable para las familias, ya que la expulsión o baja solo traslada el problema y afecta directamente la trayectoria educativa de los jóvenes. Ante la inacción percibida por parte del cuerpo docente y administrativo, los padres exigen que se les permita crear un comité de vigilancia que pueda acudir a la escuela, especialmente durante las horas de receso. Buscan con esta medida tomar un papel activo en la mediación y el control de la disciplina, garantizando un entorno seguro para sus hijos y evitando que más estudiantes se vean afectados o arrastrados a la dinámica de violencia generada por las supuestas bandas internas '.