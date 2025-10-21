Monclova actualiza Reglamento de Bienestar Animal con sanciones

Se realizan adecuaciones al reglamento de Bienestar Animal que contempla nuevas sanciones, multas y la inclusión de delitos como la zoofilia y la mutilación con clasificación en graves.

Aniela Flores Verduzco, directora de Bienestar Animal, informó que desde hace semanas se realizan reuniones con la regidora de Reglamentación para revisar el documento vigente y adecuarlo a las necesidades actuales del municipio.

"Estamos revisando hoja por hoja, artículo por artículo. Es un trabajo minucioso porque queremos que el reglamento esté acorde a nuestra realidad. Esperamos que en un par de semanas se termine el proyecto, pase a Cabildo y pueda hacerse oficial públicamente", explicó.

Flores Verduzco adelantó que el nuevo reglamento podría estar listo en noviembre, y aunque entrará en vigor oficialmente en 2026, busca sentar las bases para endurecer las sanciones a quienes cometan actos de maltrato animal.

El documento incluirá multas y castigos más severos para conductas que actualmente no están tipificadas, como la zoofilia, además de reforzar las categorías de faltas leves, moderadas y graves, con sanciones económicas y administrativas más altas por encima de los 8 mil pesos.

"Hice una propuesta ante la Comisión de Hacienda para incluir sanciones que no se mencionan actualmente. Tristemente, hemos sabido de casos de esa índole en otras ciudades, y aunque no se han presentado en Monclova, debemos estar preparados", añadió la funcionaria.

Con estas modificaciones, Monclova busca consolidar un marco legal más firme en defensa de los animales, promoviendo la cultura del respeto y la denuncia ante cualquier tipo de maltrato.