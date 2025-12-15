Protección Civil de Monclova inicia operativo contra venta de pirotecnia

La Dirección de Protección Civil recibió reportes sobre la venta de pirotecnia, principalmente en la Zona Centro de Monclova, por lo que a partir de este día se estará implementando un operativo de vigilancia y revisión para atender esta situación.

Así lo informó Pedro Alvarado, director de Protección Civil, quien señaló que ya se recibió de manera oficial el oficio emitido por la Subsecretaría de Protección Civil, en el cual se establece de forma clara la prohibición de venta y distribución de material pirotécnico.

Las sanciones y los procedimientos correspondientes serán aplicados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instancia facultada para intervenir en este tipo de casos.

Con anticipación se llevaron a cabo reuniones de coordinación con diversas corporaciones de seguridad, así como con personal de Protección Civil, en las que se definieron las acciones preventivas a emprender ante la cercanía de las fiestas de fin de año.

Alvarado indicó que la instrucción es retirar los cuetes detectados durante los operativos, debido al alto riesgo que representa el manejo de este material explosivo, especialmente en zonas concurridas.

Añadió que existen antecedentes de incidentes, entre ellos el incendio de una vivienda provocado por pirotecnia, lo que refuerza la necesidad de actuar de manera preventiva.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a evitar la compra y uso de pirotecnia, y a reportar cualquier punto de venta, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias durante la temporada decembrina.