MONCLOVA, COAH. - La construcción de 15 bachilleratos del Sistema Nacional Margarita Maza de Juárez en Coahuila impulsará la generación de empleos temporales en distintas regiones y ampliará la infraestructura educativa para acercar oportunidades de educación media superior a más jóvenes.

Omar Castro Alfaro, administrador de Proyectos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), informó que las obras se distribuirán en diferentes municipios, entre ellos Acuña, Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Frontera, Ramos Arizpe, Saltillo, Matamoros y Torreón.

Inversión en Infraestructura Educativa

En la Región Centro se contemplan tres planteles para Monclova y uno más para Frontera. Se trata de proyectos presidenciales que cuentan con el respaldo del Gobierno de Coahuila para su ejecución.

El funcionario explicó que cada bachillerato representa una inversión de 19 millones de pesos, por lo que los 15 planteles sumarán 285 millones de pesos. A este monto se agrega una ampliación de 30 millones de pesos en el CBTIS 97 de Saltillo, también contemplada como proyecto presidencial.

En conjunto, las obras representan una inversión de 315 millones de pesos en infraestructura educativa, sin considerar posibles recursos adicionales para etapas posteriores. Castro Alfaro estimó que los trabajos tendrán un periodo de ejecución de cinco meses.

Aunque no precisó cuántos empleos se crearán, destacó que las construcciones requerirán mano de obra en las distintas regiones donde se desarrollarán. Indicó que las empresas encargadas de las obras provienen de diferentes partes del país, aunque también participan constructoras de Coahuila.

Características de los Nuevos Planteles

Respecto a las características de los nuevos espacios educativos, detalló que cada plantel contempla tres salones, un taller de usos múltiples techado y barda perimetral. Aclaró que se trata de una primera etapa de construcción.

El administrador de Proyectos destacó la coordinación entre las autoridades educativas federales y estatales para definir la ubicación de los bachilleratos, al señalar que se realizó un análisis para identificar las zonas con mayor necesidad de espacios de educación media superior.

Subrayó que los planteles están destinados a sectores donde se requiere ampliar la oferta educativa, con el propósito de beneficiar a los jóvenes que viven en esas comunidades.