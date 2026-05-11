Carlos Villarreal urge a acelerar subasta de AHMSA en Coahuila

El alcalde Carlos Villarreal Pérez hizo un llamado al síndico de Altos Hornos de México (AHMSA) para que agilice el proceso de subasta de la empresa, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y certeza a las familias de la región.

El edil destacó que los avances registrados hasta el momento han sido resultado de la coordinación entre el Gobierno Estatal y Federal, aunque advirtió que se debe evitar que el proceso se vea afectado por intereses políticos, especialmente en el contexto electoral actual.

Señaló que la situación de AHMSA es ampliamente conocida por los habitantes de la región Centro-Desierto y Carbonífera, quienes han vivido de cerca las afectaciones derivadas de la crisis de la siderúrgica.

En ese sentido, consideró que quienes no contribuyeron a resolver el problema en el pasado, difícilmente podrán hacerlo ahora. Explicó que, de haberse concretado en una primera etapa, se habrían cubierto adeudos con acreedores; sin embargo, actualmente se continúa en negociaciones para alcanzar acuerdos que permitan destrabar la situación.

Finalmente, reconoció que esta problemática ha impactado no solo en la economía regional, sino también en el bienestar emocional de las familias, quienes han enfrentado un prolongado periodo de incertidumbre.